Le FC Barcelone coule face au Bayern qui se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions

Il n’y a pas eu photos tant la différence de classe entre les deux équipes sautait aux yeux. Le Bayern s’est facilement imposé face au FC Barcelone 8 buts à 2.

Pourtant, c’était le choc de ces quarts de finale ce vendredi à Lisbonne. Le FC Barcelone défiait le Bayern Munich. Qui du duel entre Lionel Messi et Robert Lewandowski allait sortir vainqueur ?

Il n’aura pas fallu longtemps pour voir que les Allemands étaient en grande forme et voir des buts. Si le Barça se procure la première occasion du match après moins de trois minutes (Vidal), c’est pourtant Müller qui va faire trembler les filets en premier. Sur une magnifique 1-2 avec Lewandowski, l’Allemand reprend du pied gauche et s’en va faire 1-0.

Un but qui donne l’avantage aux Allemands, mais pour seulement quelques minutes. Car à la 7e, Alaba s’en va inscrire un csc sur un centre tendu d’Alba. Tout est à refaire pour le Bayern.

Car le FC Barcelone rentre un peu dans la rencontre et se procure quelques occasions pour faire 2-1 (Suarez 10e, Messi trouve le poteau à la 11e et enroule une frappe à la 20e), sans toutefois alourdir le score.

Si on pense que le Barça va finalement s’en sortir, l’ogre allemand va commencer à manger littéralement les Catalans. En moins de dix minutes, le Bayern va inscrire pas moins de trois buts et faire passer le score de 1-1 à 1-4 (Perisic 22e, Gnabry 28e et Müller 31e). La suite, c’est un Bayern qui domine et qui gère son avantage face à un Barça aligné en 4-4-2 et qui semble complètement à côté de la plaque.

Avec ces 4 buts en 31 minutes, le Bayern Munich établit un premier record dans la soirée. C’est la 1ère fois qu’une équipe inscrit ce total de buts aussi tôt lors d’un match de Ligue des Champions à élimination directe. Vous avez dit séisme ? Ce n’est pas fini.

Car il reste 45 minutes au Barça pour tenter une remontada. Pourtant c’est le Bayern qui se procure une première occasion dès la 48e (Perisic). Mais l’intérêt de la rencontre est relancé à la 57e. Suarez s’en va d’un joli crochet faire 2-4. On pense le match relancé, et comme en première mi-temps, le Bayern va reprendre sa marche en avant via une accélération incroyable de Davies qui d’un centre trouve Kimmich qui fait 2-5.

Et le Bayern d’inscrire un autre record car c’est seulement la 3e fois que Barcelone encaisse 5 buts ou plus lors d’un match en compétition européenne (après le 8 septembre 1962 contre Valence en Coupe des Villes de foire (2-6) et le 17 mars 1976 face au Levski Sofia en Coupe de l’UEFA (4-5)).

On passe même de 2-5, à 2-6 (Lewandowsi 82e), puis 2-7 via Coutinho (86e) et même 8-2 via un doublé du Brésilien (89e). Le Bayern s’impose donc avec un score incroyable de 2-8 et devient la 1ère équipe de l’histoire à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Vous avez dit match historique ?

Avec cette victoire, le Bayern se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions et attend son adversaire qui sera soit Manchester City, soit Lyon.