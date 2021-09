Le coefficient UEFA de la Belgique a du plomb dans l'aile : les club belges sous pression

Des performances qui avaient permis à la Belgique de garder la tête hors de l'eau et qui n'entreront désormais plus en ligne de compte.

Calculé sur base des performances des 5 dernières saisons, le coefficient belge ne bénéficie plus depuis cette année des 12,500 points récoltés lors de la saison 2016-2017. Une campagne bien réussie pour les clubs Belges avec deux clubs en 1/4 d'Europa League (Genk/Anderlecht) et un club en 1/8e (Gand).

Si les choses restaient en l'état, avec la Belgique 13e donc, notre pays verrait ses privilèges tomber. Ainsi lors de la saison 2023-2024, on n'aurait droit qu'à deux places au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, une place au 3e tour préliminaire d'Europa League et 2 places au 2e tour préliminaire de Conference League.

Avec 26,200 points et seulement 2,200 récoltés à ce stade cette saison, la Belgique voit les autres nations s'éloigner. Si la Serbie (26,875) reste à portée de main, l'Ukraine (11e avec 30,400 pts) et la Russie (10e avec 30,682) semblent déjà assez loin. Or, seules les 10 premières places garantissent au moins un ticket direct pour la phase de poules de Ligue des Champions.

Inutile de le dire, la pression est forte sur les clubs belges engagés. Qualifié pour les quatre dernières éditions de la Ligue des Champions et favori à sa propre succession en Pro League, le Club de Bruges est évidemment le club qui a le plus à perdre dans l'histoire. Versés dans un groupe très compliqué, les Blauw en Zwart doivent au minimum terminer 3e de leur poule pour engranger de gros points pour le coefficient. Mercredi face au PSG, ils ont affiché toute leur détermination et leurs ambitions.

Pour bien faire, Genk et l'Antwerp (Europa League) ainsi que La Gantoise (Conference League) doivent franchir la phase de poules dans leurs compétitions respectives pour marquer de gros points au ranking.

►►► La méthode de calcul du coefficient

D'éventuels bons résultats qui devront être conjugués aux malheurs des nations adverse. La Serbie ne peut plus compter que sur l'Etoile rouge de Belgrade (Europa League) et sur le Partizan Belgrade (Conference League, groupe de Gand). La Russie n'a plus que le Zenit (Champions League) et le Spartak et le Lokomotiv Moscou (Europa League). Pénalisés par les éliminations déjà actées de Kazan et de Sotchi, les Russes pourraient perdre gros.

L'Ukraine peut quant à elle vanter deux représentants ambitieux en Ligue des Champions (Dynamo Kiev et Shakhtar Donetsk) ainsi qu'une équipe en Conference League (Zorya Louhansk). En début de saison, le Shakhtar avait d'ailleurs frappé un gros coup en sortant Genk au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.

La mission n'est pas encore compromise mais reste compliquée à accomplir. En cas d'échec, la Belgique ne doit pas s'abattre pour autant. Dès la saison suivante, nos clubs auront l'opportunité de reprendre leur dû. La catastrophique saison 2017-2018 n'entrera en effet plus en ligne de compte pour déterminer les tickets pour les compétitions 2024-2025.

Une saison qui coïncidera par ailleurs avec la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, organisée sous la forme d'un championnat de 36 clubs.