Le coach de la Roma veut "croire à quelque chose d'encore plus grand" en C1

"On doit viser Kiev (la finale se déroule dans la capitale ukrainienne, ndlr). Pourquoi ne pas croire à quelque chose d'encore plus grand après un match pareil ?", a lancé l'entraîneur de l'AS Rome Eusebio Di Francesco après l'exploit contre le FC Barcelone en quart de finale de Champions League. "Aujourd'hui c'est un grand moment. Mais on ne doit pas s'en contenter."

Di Francesco aime parler, beaucoup et très vite. Il aime expliquer ses décisions tactiques, sa préférence pour le 4-3-3 ou le choix d'un 3-4-3 pour réussir face au Barça l'impensable "rimonta" qui a porté la Roma dans le dernier carré (3-0 après une défaite 4-1).

Mais il l'a dit après chaque victoire importante, son objectif et sa fierté, c'est de réussir à transmettre une mentalité de gagnant à un club qui ne gagne jamais, ou presque.

En presque 100 ans d'existence, la Roma n'a remporté que trois titres de champion, neuf Coupes d'Italie et une Coupe des villes de foire (ancêtre de la Coupe de l'UEFA et de l'Europa League). Elle s'est souvent satisfaite de jolies deuxièmes places, de spectaculaires succès sans lendemain, d'avoir Francesco Totti, d'être le symbole de la "grande bellezza" romaine.

Mais Di Francesco, prénommé il y a 48 ans Eusebio en hommage au légendaire attaquant portugais, arrivé cet été de Sassuolo, n'est pas venu pour ça. Il connaît parfaitement le club, pour y avoir été joueur (médian international à 12 reprises), manager et désormais entraîneur, et il en connaît tous les défauts. Il est là pour les combattre.

Peu satisfait de son rôle de manager à la Roma, il est parti gérer un hôtel-restaurant au bord de l'Adriatique à Pescara.

Ses qualités d'entraîneur sont devenues évidentes à Sassuolo, qu'il a conduit de la Serie B à l'Europa League en quatre ans (avec deux défaites contre Genk 3-1 et 0-2 en 2016), et un intermède de quelques semaines en 2014. Ses dirigeants l'avaient alors remercié pour quelques mauvais résultats avant de changer d'avis, constatant que c'était pire sans lui.

A la Roma, il a réussi à installer une solidité défensive - aucun but encaissé à domicile cette saison en Champions League - et une sérénité qui ne ressemblent pas au club giallorosso, traditionnellement fragile et explosif.