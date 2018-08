Le Club de Bruges contre l'Atlético de Madrid, Dortmund et Monaco en Ligue des Champions

Le tirage au sort de la Ligue des champions avait lieu ce jeudi soir à Monaco. Le Club de Bruges est notre seul représentant, il se retrouve dans le Groupe A: il affrontera l'Atlético, Dortmund et Monaco. Ils retrouveront Axel Witsel à Dortmund et Youri Tielemans à Monaco.

On peut pointer des groupes relevés avec le B du Barca, Tottenham, le PSV et l'Inter. Ou encore le C avec le PSG, Naples, Liverpool et le Crvena Zvezda qui promet pas mal de rencontres entre nos Diables Rouges. Dans le groupe G on pourra assister à un alléchant Real Madrid-Roma et dans le H, Cristiano Ronaldo retrouvera Manchester United avec la Juventus. Michy Batshuayi et Valence se retrouvent dans le même groupe qui est complété par le club suisse des Young Boys.

La première journée de la Ligue des Champions aura lieu les 18 et 19 septembre, la dernière les 11 et 12 décembre.