Le Club de Bruges a des raisons d'espérer

Sur le papier, même sans Neymar blessé, le PSG, fort d’un six sur six en Ligue des Champions, paraît au-dessus du Club de Bruges. Le PSG et sa kyrielle de stars : Mbappé, Cavani, Icardi… Le PSG et son ambition légitime d’un jour accrocher la Ligue des Champions a son palmarès. Mais le PSG, c’est aussi une faculté déconcertante à parfois sombrer face aux équipes plus modestes. N’a-t-il pas été battu à Rennes et à domicile contre Reims ? Bruges n’a rien à envier à ces deux formations. "Le Club jouerait le top 3 en Ligue 1", affirmait l’ancien Brugeois, Thomas Meunier. Le Club qui a partagé à domicile contre Eupen, non. Celui qui méritait un penalty dans les ultimes minutes contre le Gala, et qui était à deux doigts de mettre le 0-3 à Madrid, oui.

Le Club de Bruges a cette saison joué 17 matches sans subir la moindre défaite. Le Club est en pleine confiance et donne cette impression de toujours jouer sans complexe. A domicile face au Galatasaray comme sur la pelouse du Real Madrid. Mais Philippe Clement, le coach, veut calmer l’euphorie du moment. "Avec un peu de chance, on possède quatre ou six points au moment d’aborder le PSG. On a fait deux très bons matches. Mais regarde, on a que deux points au final. "

Deux points sur six, ça sonne comme une cote d’exclusion et pourtant la manière y était. On ajoute à cela, un noyau très profond, des nouveaux joueurs directement efficaces (Mignolet, Deli, Tau) et une foi profonde en ses propres qualités, et on se dit que chez lui, le Club peut battre le PSG. "Toute l’équipe est en forme, poursuit Clinton Mata. Cela permet à tout le monde de s’illustrer. Après, que ce soit Mbappé, Icardi ou Di Maria en face, peu importe pour moi…"

Clinton Mata incarne par cette sérénité, la philosophie du Club dans sa globalité. Et pourquoi pas ? A Madrid, il avait tenu des propos similaires avant de décoller d’Ostende. Et au final, il avait plutôt bien tenu Eden Hazard.

Le Club de Bruges a donc les moyens de ses ambitions. Seul bémol dans cette euphorie ambiante, l’absence du capitaine Ruud Vormer suspendu. Mais là aussi, la sérénité a pris le dessus.

"On l’a déjà prouvé en championnat. On a un banc profond et des joueurs qui répondront présents… De toutes façons, on ne va rien changer. On va jouer notre jeu", conclut Clinton Mata.

Répondre présent. Ce sera la devise, le leitmotiv du Club de Bruges ce soir dès 21h.