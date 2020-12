Le Club Bruges était "si proche de la qualification", regrette Simon Mignolet

Simon Mignolet ne pouvait cacher sa déception après le partage 2-2 du Club Bruges à la Lazio, synonyme d’élimination en Ligue des Champions. Les espoirs brugeois se sont envolés en toute fin de rencontre lorsque la transversale a repoussé une reprise de Charles De Ketelaere. "C’est très dommage", a déclaré Mignolet dans la flashinterview d’après-match. "Nous étions si proches de la qualification."

"Nous n’avons pas bien commencé ce match", a résumé Mignolet. "Il s’agissait alors de ne pas perdre la tête. Après la pause, à dix (Sobol a été exclu, ndlr), c’était difficile. Mais tu ne sais jamais ce qu’il peut se passer dans une rencontre. Un but peut toujours tomber. Et c’est ce qu’il s’est passé. Et tu as vu que c’était serré. Nous avons aussi pris beaucoup de risques. Dans le final, je suis moi-même monté. Nous étions si proches de la qualification. C’est dommage. La chance n’était pas de notre côté."

"Mais nous avons montré ce que représente le Club Bruges", a poursuivi Mignolet. "Nous avons lutté pour la qualification au deuxième tour de la Ligue des Champions jusque dans les dernières secondes du dernier match de la phase de groupe. C’est une expérience énorme pour l’équipe et je pense qu’à l’avenir nous pourrons accomplir des prestations encore meilleures en Ligue des Champions."

Le Club Bruges poursuivra sa campagne européenne en 2021 en Europa League, où les Brugeois sont repêchés en seizièmes de finale.