Le City de De Bruyne et Kompany à la dérive à Liverpool où il s'incline 3-0 !

Liverpool a créé la sensation en s'imposant 3-0 face à Manchester City en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le résumé :

Comme c’est le cas depuis le début de l’année 2018, Simon Mignolet était réserviste à l’occasion de la visite de Manchester City à Anfield Road. Chez les Cityzens, par contre, les deux Diables rouges ont pu compter sur la confiance de leur coach. Aussi bien Vincent Kompany que Kevin De Bruyne étaient ainsi alignés au coup d’envoi par Pep Guardiola. Ils joueront tous les deux la totalité de cette rencontre.

S'ils se sont déjà affrontés en Allemagne, quand Jürgen Klopp dirigeait le Borussia Dortmund, et Guardiola le Bayern Munich, le rendez-vous d'Anfield représentait sans doute l'apogée, jusqu'à maintenant, de leurs affrontements.

Cette saison, les deux duels entre Liverpool et Manchester City avaient été de réels feux d’artifice sur le plan offensif. En septembre, "City" avait écrasé Liverpool 5-0. En janvier, les "Reds" avaient pris leur revanche, infligeant avec la manière la seule défaite des "Sky Blues" en Premier League (4-3).

L’espoir était donc grand d’assister à un match intense et animé.

Et on n’a pas été déçu. Dès la 12ème minute, le marquoir a ainsi indiqué 1-0 en faveur des Reds. Le but étant inscrit par l’inévitable international égyptien Mohamed Salah, le meilleur buteur du championnat d’Angleterre. Sur ce goal, la défense de City a fait preuve de trop de nonchalance et de largesse et face au Pharaon, cela ne pardonne évidemment pas.

Neuf minutes plus tard, Alex Oxalde-Chamberlain a doublé le score d’une frappe puissante et imparable à l’entrée du rectangle mancunien (2-0).

A la demi-heure, les Cityzens, en pleine déroute, en prendront un troisième, des œuvres de Sadio Mané qui a exploité de la tête un service précis de Salah.

Liverpool-Manchester City : 3-0 au repos, qui l’eut cru ?

La deuxième période sera moins riche en actions. Manchester City va prendre le jeu à son compte sans parvenir toutefois à tromper le portier allemand Loris Karius. Kevin De Bruyne, de toute évidence frustré, écopera d'un bristol jaune pour une faute sur Sadio Mané.

Avec les clubs anglais, tout est toujours possible mais il faudra que le City de Guardiola sorte plus que le grand jeu au retour pour renverser une situation plus que compromise face à sa bête noire !