Le bus de Manchester City endommagé par des projectiles, Liverpool s'excuse

Le bus transportant les joueurs de Manchester City a été visé par des jets de bouteilles à son arrivée au stade d'Anfield où il venait affronter Liverpool, mercredi en quart de finale de la Ligue des champions, a constaté un photographe de l'AFP.

Des centaines de supporters des "Reds" ont accueilli le bus des "Citizens" dans les petites rues entourant le stade, fumigènes à l'appui, une heure environ avant le coup d'envoi.

Certains fans ont lancé des bouteilles et des cannettes sur le bus, endommageant des vitres du véhicule. Le véhicule était pourtant encadré par une escorte policière, à pieds, à cheval et à moto.

Selon plusieurs médias britanniques, le club a fait venir un nouveau bus pour le retour vers Manchester plus tard dans la soirée.

"Nous ne nous attendions pas à ça après ce qui s'est passé la saison dernière à Dortmund. Je sais que ce n'est pas Liverpool", a réagi Pep Guardiola au micro de BT Sport.

"Je ne comprends pas. On a tout fait pour éviter ce genre de situation. De la part du Liverpool FC, je m'excuse", a de son côté regretté l'entraîneur des "Reds" Jürgen Klopp.

Le club s'est excusé lui-même quelques minutes plus tard, "condamnant dans les termes les plus forts les scènes" d'avant-match.

"Nous nous excusons sans réserve envers Pep Guardiola, ses joueurs, son staff et les dirigeants impliqués dans l'incident", a écrit Liverpool dans un communiqué.

"Le comportement d'un certain nombre de personnes était totalement inacceptable et le club coopérera pleinement avec les autorités pour identifier les responsables. La priorité est maintenant d'établir les faits et d'offrir à Manchester City tout le soutien nécessaire", a conclu le club.