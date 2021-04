Le Bayern au top, le PSG dans le doute avant le choc en Ligue des champions

Dynamique : avantage Bayern. Le succès, samedi, à Leipzig des Bavarois (1-0) fait pencher les pronostics en leur faveur avant le quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi, face au Paris SG, battu dans le même temps par Lille (1-0).

Hasard du calendrier, Parisiens et Munichois jouaient ce week-end un match décisif pour le titre face à leur plus proche concurrent. Le contexte similaire rend inévitable les comparaisons. A ce jeu-là, Paris est le grand perdant. D’un côté, les coéquipiers de Neymar, décevants, ont chuté face aux Lillois, qui ont repris la tête de la Ligue 1, avec trois points d’avance sur le PSG. De l’autre, le Bayern est allé écarter son dauphin Leipzig, désormais relégué à sept unités. "C’est une étape importante dans la quête du titre. On ne veut plus le lâcher", a lancé le gardien Manuel Neuer. Ces résultats confirment surtout que, cette saison, les deux cadors ne sont pas branchés sur le même courant. Paris, qui a enchaîné, pour la première fois depuis 2007, une troisième défaite consécutive à domicile en Championnat, est en mode alternatif, capable d’aller gagner à Lyon (4-2) puis de perdre à la journée suivante. "C’est notre point négatif. On a eu beaucoup de hauts et de bas", a reconnu le capitaine Marquinhos. Munich ne connaît pas ce genre de pannes. Une statistique soulevée par Opta le démontre : le Bayern a réussi samedi un 62e match de suite en marquant au moins un but, un record pour un club allemand !