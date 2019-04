Le Barça en ballottage favorable après sa courte victoire à Man U, Lukaku joue 68 minutes

Le FC Barcelone a obtenu une courte mais importance victoire face à Manchester United (0-1) ce mercredi dans le cadre du match aller des 1/4 de finale de la Champions League. Les Espagnols ont inscrit l'unique but de la rencontre ne première période, sur un essai de Luis Suarez dévié dans son propre but par Luke Shaw (12'). Du côté de Manchester United, Romelu Lukaku a débuté le match et a été remplacé par Anthony Martial à la 68ème minute de jeu.

Le match retour se disputera mardi prochain au Camp Nou. Les Barcelonais ont certes dominé ce quart de finale aller, mais sont loin d'être à l'abri d'un retour des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui s'étaient inclinés 2-0 chez eux en 8e aller contre le Paris SG avant de réaliser une incroyable remontée lors de la seconde manche (1-3).