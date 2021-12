La Tribune – tirage au sort Champions League : "L’UEFA et la FIFA, c’est une mascarade, il n’y a plus une année sans scandale"

La Tribune - tirage au sort Champions League : "L'UEFA et la FIFA, c'est une mascarade, il n'y a... Ce lundi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions s'est révélé plutôt catastrophique… Au point de devoir être refait de A à Z après plusieurs grosses erreurs. Un événement qui fait particulièrement tâche dans le milieu du football européen. L'UEFA prétexte un problème informatique mais certains sont sceptiques sur les véritables raisons, et des soupçons de tentatives de tricherie naissent forcément. Thomas Chatelle est un peu dépité par la situation : "C'est triste. Voir ça à ce niveau-là... Et puis les clubs qui ont vu leur adversaire changer, comme le Real Madrid qui est passé de Benfica au PSG." Une situation qui ne va pas arranger l'image de l'institution européenne selon Swann Borsellino : "Ca vient mettre un peu de flou sur quelque qu'il l'était déjà. Depuis vingt ans on parle de la théorie de la 'boule chaude', c'est devenu un peu mythique dans le foot. Là c'est un petit peu gros, surtout quand l'issue du 'bug' ça donne Messi contre Ronaldo en Ligue des Champions. Si vous croyez déjà à une théorie complotiste, ça vient la nourrir." Les règles sont faites pour les plus grands clubs, pour les plus riches Philippe Albert, comme à son habitude, ne mâche pas ses mots à ce sujet. Il préfère l'ancien système, les premiers de groupe d'un côté, les deuxièmes d'un autre : "Comme au bon vieux temps. On pouvait avoir un Real Madrid - Bayern Munich au premier tour. Mais les règles sont faites pour les plus grands clubs, pour les plus riches. On les protège jusqu'au bout parce qu'il y a les droits TV aussi. C'est une mascarade en fait la FIFA et l'UEFA, il ne se passe pas une année où il n'y a pas de scandale, où il n'y a pas de problèmes comme on l'a encore vécu ce lundi. C'est malheureux."