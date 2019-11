La saison ou jamais pour le PSG ? Vraiment?

Le Real est en difficulté, le Bayern aussi… Même si Liverpool apparaît très fort, le PSG, qui a pris le maximum de points dans cette Ligue des Champions, s’érige-t-il, lui-aussi, en possible vainqueur final? Sur le papier, les Parisiens ont les moyens de leurs ambitions. Mais pour cela, le PSG doit d'abord apprendre à lutter ...contre lui-même! Lutter contre sa propension à subir des renversements de situation improbables. La remontada subie à Barcelone, celle subie à domicile la saison dernière face à Manchester United (victoire 0-2 à Manchester United et défaite 1-3 à Paris ) a laissé ici à Paris un véritable traumatisme. Qu'est ce qui a changé cette saison? Qu'est-ce qui permet de croire que le PSG peut enfin aller au bout?

Idrissa Gueye, le milieu récupérateur du PSG, n’avait pas trop envie de se prononcer sur cette question délicate. Il a botté en touche comme pour mieux évacuer la pression. Affirmer trop haut, trop fort ses ambitions pourrait dans ce contexte délicat, se retourner contre le PSG. "Je suis là pour jouer, prendre des minutes et essayer de gagner tous les matches."

On s’est alors tourné vers l’entraîneur. L’Allemand Thomas Tuchel a lui aussi voulu esquiver dans un premier temps. "Chaque saison est une saison idéale pour gagner..."

Avant d’approfondir le propos. A ce moment de la saison, le PSG semble imprenable sur la scène européenne. Mais la saison est encore longue. "Aucune équipe n'a gagné en novembre la Ligue des Champions. C'est pour cela que nous devons rester les pieds sur terre. On doit rester modeste et ne pas dire que l'on va tout gagner."

Ambre Godillon est journaliste pour PSG TV. Elle confirme que sur le papier est effectivement très fort. "Nous avons un capitaine très fort (Tiago Silva), un gardien très fort (Navas) et une attaque qui roule sur l'or (Icardi, Di Maria et un certain Mbappé). Idrissa Gueye est arrivé . Il était la pièce manquante."

Un contexte favorable, des joueurs de talent. Mais cette incapacité quasi chronique à franchir un palier pour enfin aller chercher cette Ligue des Champions.

"Le problème principal du PSG c'est la manière dont il se voit, poursuit notre interlocutrice. Quand il se perçoit trop beau il échoue. On la vu contre Barcelone et Manchester United. C'était le cas encore ce week-end contre Dijon.Contre le dernier du championnat. C'est dans ces moments-là qu'il devient vulnérable."