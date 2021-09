La réaction de Kimpembe après Bruges - PSG : "Il faut savoir le reconnaître, c'était une belle équipe de Bruges"

Le Paris Saint-Germain a fait face à une très belle équipe du Club de Bruges ce mercredi soir et n'est pas parvenu à faire mieux qu'un partage (1-1). Titulaire au centre de la défense parisienne, Presnel Kimpembe a tenu à saluer la prestation des Blauw en Zwart à l'interview.

"C'est la Ligue des champions, c'est le haut niveau, face à une belle équipe de Bruges, il faut savoir le reconnaître, même si on n'a pas joué notre meilleur football. On a pris un point, le plus important reste le fait qu'on n'ait pas perdu. Il faut savoir respecter ces équipes-là", a expliqué le Français à la fin de la rencontre.

Face aux Brugeois, le PSG alignait pour la première fois son trio magique Messi - Neymar - Mbappé : "On sait que sur le papier on a l'équipe qu'il faut, maintenant il faut le démontrer sur le terrain. C'est une équipe qui n'a pas démérité ce soir. On va pouvoir récupérer et bien préparer les matches suivants pour bien préparer le match face à City".