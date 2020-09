La Ligue des Champions dévoile ses nominés : Aucun joueur du Barça, six Bavarois pour entourer de Bruyne

Après une saison de Ligue des Champions rocambolesque et un Final 8, disputé à Lisbonne, haut en spectacle, c'est le Bayern qui a été sacré au nez et à la barbe du PSG. Quelques semaines après la consécration des Bavarois, le souffle est retombé et l'UEFA en a profité pour dévoiler ses nominés, ligne par ligne, pour le joueur de l'année. Elle n'en choisira qu'un par ligne.

Au goal, Keylor Navas (PSG) et Jan Oblak (Atletico Madrid) seront opposés à l'inoxydable Manuel Neuer (Bayern).

Devant, les trois nominés en défense sont 100% Bavarois puisqu'il s'agit de David Alaba, Alphonso Davies et Joshua Kimmich.

Au milieu, Kevin de Bruyne est évidemment présent, entouré et confronté à un binôme du Bayern, Thiago Alcantara et Thomas Müller.

Devant, l'inévitable Robert Lewandowski sera opposé à deux Parisiens, Kylian Mbappé et Neymar.

L'UEFA va donc devoir choisir un joueur par secteur pour consacrer les 4 joueurs qui ont le plus brillé cette saison.