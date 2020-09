La Gantoise s'incline à 10 face au Dynamo Kiev et complique sa route vers la Ligue des champions

La Gantoise rencontre le Dynamo Kiev en barrage aller pour un accès à la Ligue des champions. Sans Sven Kums ni Giorgi Chakvetadze, les Buffalos affrontent une équipe de Kiev jeune et rugueuse.

Dès la 8e minute, le Dynamo Kiev ouvre la marque via Supryaga. C'est la première action du match. La défense de La Gantoise est très laxiste et laisse les Ukrainiens réaliser deux passes dans les derniers mètres : l'attaquant Supryaga échappe au hors-jeu et met La Gantoise dans les cordes.

A la 41e minute, Tim Kleindienst égalise sur corner. L'attaquant passe devant le gardien ukrainien et permet aux Gantois de se relancer dans une rencontre qui semblait mal embarquée.

En deuxième mi-temps, Roman Bezus, ancien joueur du Dynamo entre 2013 et 2015, écope de deux cartons jaunes coup sur coup (50 et 53e). Carlos de Pena permet logiquement à Kiev de repasser devant dans les dix dernières minutes de la rencontre. Il place le ballon entre le jambes de Roef sur une frappe croisée. Mircea Lucescu, l'entraîneur du Dynamo, est en train de réussir son coup. Le score ne bougera plus, La Gantoise devra sortir un grand numéro en Ukraine pour espérer se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions.