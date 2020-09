La Gantoise - Dynamo Kiev : Tim Kleindienst égalise pour les Buffalos avant le repos, 1-1 (LIVE but par but)

La Gantoise rencontre le Dynamo Kiev en barrage aller pour un accès à la Ligue des champions. Sans Sven Kums ni Giorgi Chakvetadze, les Buffalos affrontent une équipe de Kiev jeune et rugueuse.

Dès la 8e minute, le Dynamo Kiev ouvre la marque via Supryaga. C'est la première action du match. La défense de La Gantoise est très laxiste et laisse les Ukrainiens réaliser deux passes dans les derniers mètres : l'attaquant Supryaga échappe au hors-jeu et met La Gantoise dans les cordes.

A la 41e minute, Tim Kleindienst égalise sur corner. L'attaquant passe devant le gardien ukrainien et permet aux Gantois de se relancer dans une rencontre qui semblait mal embarquée.

La Gantoise se trouve à deux matchs d'une participation à la Ligue des champions, se rappelant au souvenir de la saison 2015-2016 où ils avaient atteint les huitièmes de finale de la compétition sous la houlette de Hein Vanhaezebrouck. Depuis la fin du règne de ce dernier, qui avait quitté la Ghelamco Arena précipitamment après un début de saison raté pour prendre les rênes d'Anderlecht, il convient de dire que les Gantois se cherchent toujours un moteur. Ce ne fut pas Yves Vanderhaeghe, dont le manque de réussite chez les Buffalos le range dans la case des "bons entraîneurs de petites équipes". Ce ne fut pas Jess Thorup non plus, coupable peut-être d'être trop gentil, ni encore moins Laszlo Bölöni, dont le règne express fut avorté par un mea culpa du président De Witte, reconnaissant une "erreur de casting". Chance est donnée à Wim De Decker, qui aura au moins réussi le tour de remporter ses deux premières rencontres dans le peau du T1, contre le Rapid Vienne et la lanterne rouge mouscronnoise. Ce soir, De Decker peut définitivement endosser le T1 en cas de victoire dans ce match aller face au Dynamo Kiev. Mais la tâche sera loin d'être aisée.

Car en face, il y a une équipe vice-championne d'Ukraine. Un grand nom d'Europe qui ronge son frein derrière la toute-puissance du Shakhtar Donetsk et de sa colonie de techniciens. Il y a un an, à pareil stade de la compétition, le Dynamo tombait face au FC Bruges, ne parvenant pas à faire son retard du match aller (1-0) et concédant un nul spectaculaire à la maison (3-3).

Emmenés par le sorcier Mircea Lucescu et ses ... 40 années d'expérience en matière de coaching, le Dynamo Kiev n'a toujours pas perdu cette saison. Attention à ses deux pépites, Vladyslav Supryaga et Georgiy Tsitaishvili, moins de ... 40 ans à deux et qui pourrait bien causer des soucis à une défense gantoise encore friable.