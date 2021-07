La finale de la Ligue des Champions 2023 attribuée à Istanbul

Le Comité exécutif de l'UEFA, l'Union européenne de football, a attribué vendredi la finale de la Ligue des Champions 2023 au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul.

Istanbul devait initialement accueillir la finale de l'édition 2021 entre Chelsea et Manchester City, mais elle avait été déplacée à Porto en raison des mesures de quarantaine prises par le gouvernement britannique pour limiter la propagation du coronavirus. En 2020, Istanbul s'était vu privée de la finale, remplacée par un 'Final 8' à Lisbonne en raison du coronavirus.

Munich, qui devait accueillir la finale 2023, organisera finalement le dernier acte de la Ligue des Champions en 2025, le stade de Wembley conservant ses droits pour la finale 2024. La saison prochaine, la finale se jouera à Saint-Pétersbourg.

Dublin et Bilbao, à qui le droit d'organiser des matchs de l'Euro 2020 a été retiré peu avant la compétition, pourront accueillir chacun d'autres événements. Dublin sera le théâtre de la finale 2024 de l'Europa League, tandis que Bilbao recevra la finale 2024 de la Ligue des Champions féminine et la finale de l'Europa League un an plus tard.