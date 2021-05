La finale de Champions League aura lieu à Porto, Istanbul doit renoncer pour la 2e fois

Manchester City et Chelsea s'affronteront finalement à Porto, au sein de l'Estadio Do Dragao, le 29 mai prochain lors de la finale de Ligue des Champions. Le dernier acte de la C1 devait en principe se tenir à Istanbul mais l'UEFA a décidé de changer de ville hôte en raison des difficultés pour les fans anglais de se déplacer en Turquie, pays classé en zone rouge par le Royaume-Uni.

L'UEFA permettra à 6.000 fans de chacune des deux équipes de se rendre au Portugal pour assister à la rencontre. La saison dernière, l'inédit Final 8 de Ligue des Champions s'était disputé également au Portugal, plus précisément à Lisbonne.

L'UEFA a envisagé d'organiser la finale en Angleterre mais "malgré le efforts des autorités et de la FA, cela n'a pas été possible". Les autorités portugaises sont quant à elles parvenus à faire le nécessaire pour accueillir l'évènement et ont notamment profité de la classification en zone verte de leur pays aux yeux du Royaume-Uni.

C'est la deuxième année de suite qu'Istanbul doit renoncer à accueillir la finale de Ligue des Champions. La capacité d'accueil du stade doit encore être évaluée par l'UEFA (NDLR: au moins 12.000 places attribuées).