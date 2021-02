L’Ouragan Mbappé en Une de la presse espagnole et catalane aux côtés d’un Barça à nouveau "embarrassant"

La star du soir, c’est évidemment Kylian Mbappé grand artisan du succès français avec un triplé. L’attaquant des Bleus est sur toutes les premières pages, à commencer par le quotidien sportif le plus lu dans la péninsule Marca.

L'énième correction du FC Barcelone sur la scène européenne a évidemment déchaîné les passions dans la presse sportive catalane et espagnole mercredi matin au lendemain de la défaite 1-4 des Blaugrana contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Rapide tour des premières pages.

Première page de AS © Diario AS

Autre quotidien plus proche des supporters du Real Madrid, le Diario AS présente "L’ouragan Mbappé" sur sa première page en insistant sur le triplé et "l’exhibition" du Français qui fait vibrer le Real Madrid mais aussi sur la prestation de Lionel Messi qui passe à côté de son sujet "lors d’un autre match clé."

Nous en venons ensuite aux journaux catalans avec le Mundo Deportivo qui opte pour le jeu de mots "Mbappuleo", une référence au verbe 'vapulear' (frapper avec violence et de manière répétée un adversaire). Le Mundo Deportivo parle également d’un Barça fragile, imprécis et sans caractère dans sa première page.

Pour 'Sport', Mbappé a submergé Barcelone et réalisé un match spectaculaire pour mettre le Barça K.0 avec son hat-trick.

Enfin, on citera aussi le journal L’Equipe qui jubile en France avec un titre un brin provocateur : "Galactiques". Un clin d’œil aux grands rivaux du Real Madrid pour mettre en évidence un "match exceptionnel du PSG" face à un Barça "déconfit".