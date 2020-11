L'OM égale le record de défaites consécutives d'Anderlecht en Champions League

Le Sporting d'Anderlecht a perdu l'exclusivité du record de défaites consécutives en Ligue des Champions mardi soir suite à la défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille face à Porto.

Déjà battu par l'Olympiakos et Manchester City durant cette campagne, l'OM a prolongé une série noire entamée lors de la saison 2011-2012 pour aligner une 12e défaite de rang dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Anderlecht s'était quant à lui emparé de ce triste record entre 2003 et 2005.

Mené au score après 4 minutes seulement sur un but de Marega, l'OM aurait pu rectifier le tir assez vite mais Dimitri Payet a manqué un penalty (10e). Quelques minutes plus tard, Sergio Oliveira a lui converti son essai et permis aux Portugais de prendre le large dans cette rencontre (28e). En deuxième mi-temps, Luis Diaz s'est chargé de donner le coup de grâce aux Français (69e)

Avec zéro point au classement, Marseille voit la qualification se compliquer. Manchester City compte désormais 9 points et mène le bal devant Porto (6 pts) et l'Olympiakos (3 pts).

