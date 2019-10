L'Inter de Lukaku dispose du Dortmund de Witsel et Hazard, Denayer battu avec l'OL

Les fans des Diables avaient un regard particulièrement attentif sur le match entre l'Inter Milan et Dortmund. Le duel entre Romelu Lukaku d'un côté et Axel Witsel et Thorgan Hazard de l'autre a tourné en faveur de l'attaquant (2-0).



Les trois Belges étaient titulaires au coup d'envoi. Big Rom a cédé sa place à l'heure de jeu, Thorgan a été remplacé à la 84e et Axel a joué l'intégralité de la rencontre. Aucun des trois ne s'est vraiment illustré.



Lautaro Martinez a ouvert le score à la 22e minute avant de manquer la conversion d'un penalty (82e). Un raté sans conséquence puisque Antonio Candreva a fixé le score final en contre-attaque (89e). L'Inter revient à hauteur de Dortmund à la deuxième place d'un groupe F emmené par le Barça difficile vainqueur au Slavia Prague (1-2).



Jason Denayer n'a pas été à la fête non plus avec Lyon. Les Gones se sont inclinés à Benfica. Memphis Depay avait répondu à Rafa Silva avant que Pizzi ne donne la victoire aux Portugais à la 86e minute (2-1). L'OL est 3e avec 4 unités.