Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Mohamed Salah: encore auteur d'un doublé mardi contre l'Atlético Madrid (3-2) pour rapprocher Liverpool d'une qualification pour les huitièmes de Ligue des champions, l'Egyptien semble irrésistible avec les Reds, contraints à des négociations serrées pour le prolonger.

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 11 matches, toutes compétitions confondues cette saison, le virevoltant attaquant de 29 ans semble n'avoir jamais été aussi fort et son entraîneur n'hésite pas à voir en lui le meilleur joueur du monde.

"Il est au top. On le voit tous. Qui est meilleur que lui ?", s'est interrogé son entraîneur Jürgen Klopp au micro de BT Sports après la victoire (5-0) à Watford, samedi, marquée par une passe décisive splendide de Salah de l'extérieur du droit et un but après un numéro de soliste.

"On n'a pas besoin de rappeler tout ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination. Mais à l'heure actuelle, il est le meilleur", a insisté le coach allemand.