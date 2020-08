L'humiliation du FC Barcelone ne constitue pas un record

Hier soir, le Bayern Munich a établi deux records en battant le FC Barcelone 2-8. Il est la première équipe de l’histoire à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions et avec ces 4 buts en 31 minutes, le Bayern est la première équipe qui inscrit ce total de buts aussi tôt lors d’un match de Ligue des Champions à élimination directe.

Pourtant ce score n’est pas le plus prolifiques. Sur le site de l’UEFA, l’humiliation subie par les hommes de Quique Setien ne se classe qu’en troisième position des pires scores lors des matches de groupes à la finale :

12 buts : Borussia Dortmund 8-4 Legia Warszawa, 22/11/2016

11 : Monaco FC 8-3 Deportivo La Coruña, 05/11/2003

10 : Barcelona 2-8 Bayern München, 14/08/2020

9 : Paris Saint-Germain 7-2 Rosenborg, 24/10/2000

9 : Lyon 7-2 Werder Bremen, 08/03/2005

9 : Villarreal 6-3 Aalborg, 21/10/2008

9 : Tottenham Hotspur 2-7 Bayern München, 01/10/2019

A noter aussi que la victoire de Feyenoord 12-2 contre le KR Reykjavík au premier tour 1969/70 est le match de C1 le plus prolifique et que le succès du Sporting CP 16-1 devant l’APOEL Nicosie en Coupe des coupes est (deuxième tour aller), en janvier 1963, reste le match UEFA seniors masculin le plus prolifique.

Néanmoins, avec cette grosse défaite, il risque d’y avoir des changements rapides au sein du club la saison prochaine.