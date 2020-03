L'Atlético renverse Liverpool dans les prolongations

Le résumé du match :

Pourtant tout avait bien commencé pour Liverpool. Wijnaldum avait fait le plus dur à la 43e en faisant 1-0. A ce moment-là, les deux équipes sont à égalité sur l’ensemble des deux matches. Liverpool va ensuite pousser toute la rencontre, mais ne va pas réussir à inscrire un second but dans le temps réglementaire. Les Reds se procurent 26 tirs dans cette rencontre, mais ne vont réussir à tromper Oblak qu’une seule fois.

Un but qui va rapidement arriver lors des prolongations. Alors que l’on joue la 94e minute de jeu, Firmino délivre tout le stade d’Anfield. Une explosion de joie qui ne va durer que quelques minutes.

A la 97e minute de jeu, Adrian se loupe totalement et offre le 2-1 aux Colchoneros. Le portier de Liverpool manque sa relance et donne le ballon à Joao Felix, qui sert Marcos Llorente devant la surface. Ce dernier frappe du droit et trompe Adrian. Dans le temps additionnel de la première prolongation, l’Atlético va même faire mieux et revenir à 2-2 via Llorente, qui y va de son doublé.

Dans les toutes dernières minutes de jeu, Morata fait 2-3.

Côté Belge, Divock Origi est monté au jeu à la 106e minute et Yannick Carrasco est resté tout le match sur le banc.

Avec cette victoire un peu surprise, l’Atletico se qualifie pour les quarts de finale. Liverpool, éliminé, doit maintenant se concentrer sur le championnat afin de remporter celui-ci. Après l’élimination mardi de Tottenham par Leipzig, les deux finalistes de la précédente Ligue des Champions sont écartés dès le premier tour de la phase par élimination directe.