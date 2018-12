L'Atlético Madrid, un adversaire de prestige pour la dernière de Bruges en C1 (LIVE commenté 21H)

Le Club de Bruges dispute son dernier match de la phase de poules de la Champions League face à l'Atlético Madrid à domicile ce mardi soir au Stade Jan Breydel. Les Champions de Belgique sont assurés de terminer à la troisième place du groupe A, synonyme de repêchages en phase de poules de l'Europa League.

Avant cette sixième et dernière journée, l'Atlético Madrid est leader du Groupe A avec 12 points devant le Borussia Dortmund d'Axel Witsel (10 pts), le Club de Bruges (5 pts) et l'AS Monaco de Youri Tielemans et Nacer Chadli (1 pt).

Une victoire face aux Colchoneros permettrait aux Brugeois d'être têtes de série lors du tirage au sort des seizièmes de finale de l'Europa League, qui aura lieu le lundi 17 décembre. Mais la tâche s'annonce ardue pour les Blauw & Zwart, qui avaient été battus 3-1 à Madrid en octobre.

"Nous croyons en nos forces, mais l'Atlético est le grand favori. Ils veulent jouer la finale dans leur stade. Nous avons une chance sur dix. Si on est positif, on peut espérer faire quelque chose. Si on s'attend à un scénario dramatique, mieux vaut ne pas jouer", déclarait lundi en conférence de presse Ivan Leko, l'entraîneur brugeois.

L'Atlético Madrid espère de son côté terminer à la première place du groupe, qu'il dispute à Dortmund. Les clubs espagnol et allemand sont certains de boucler la phase de poules à une des deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale de la C1. Dernier du groupe, Monaco est pour sa part éliminé.