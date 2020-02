L'Atletico Madrid fait chuter Liverpool, Origi joue 45 minutes

On se demandait qui allait parvenir à faire tomber l’armada de Liverpool. En Premier League, personne ne faisait le poids, les Reds détruisant tout sur leur passage. On a, au final, dû attendre de voir les hommes de Jürgen Klopp se présenter sur la scène européenne pour qu’ils balbutient leur football.

Pourtant dominateurs, ils se sont inclinés sur le plus petit écart possible sur un but en tout début de match de Saul (0-1, 4’). Le jeune Espagnol a profité d’un très mauvais contrôle de l’infortuné Fabinho pour crucifier Alisson Becker qui ne peut absolument rien faire.

Par la suite, les Reds se sont procurés plusieurs occasions, notamment par l’entremise de Mo Salah mais ne sont pas parvenus à ébranler la solide arrière-garde madrilène autour d’Oblak. Tout reste néanmoins ouvert pour le match retour et on imagine que les ouailles de Klopp montreront un autre visage à Anfield.