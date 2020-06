L'Atletico accepte le titre en Champions League... car ils ont éliminé Liverpool

L'UEFA "regarde toutes les options" sur le calendrier et le format de sa Ligue des champions interrompue mi-mars par le coronavirus, a récemment déclaré l'instance européenne. "On regarde toutes les options concernant le calendrier et le format de la compétition à travers le groupe de travail qui comprend les clubs, ligues et associations nationales", déclarait un porte-parole de l'UEFA, renvoyant une possible décision à la prochaine réunion du Comité exécutif prévue le 17 juin.

Une solution a peu de chances d'émerger. C'est celle proposée par Enrique Cerezo, le président de l'Atletico Madrid, tombeur de Liverpool en huitièmes de finale de la C1.

"Certaines rencontres doivent encore se disputer. Nous comprenons que l'UEFA tente de centraliser toutes les rencontres dans une seule ville. Nous n'avons pas plus d'informations à ce stade. Il existe aussi le scénario d'une annulation des rencontres suite au coronavirus. Dans ce cas, le champion devrait être celui qui a battu le vainqueur sortant !", a tenté d'argumenter le président madrilène sur la radio Onda Cero.

Ironie de l'histoire, le 'tournoi final' de Champions League pourrait quitter Istanbul et migrer vers... Madrid.