L'Atalanta Bergame, le petit poucet qui rêvait de devenir grand

Mardi 22 octobre 2019, Bergame. Les joueurs de l’Atalanta ont la tête basse. Ils viennent de concéder un cinglant revers 5-1 contre Manchester City en Ligue des Champions. Deux semaines après une défaite encore plus frustrante 1-2 contre le Shakhtar et un mois après un humiliant baptême du feu (défaite 4-0) contre le Dinamo Zagreb. A ce moment là, après ce 0/9 initial, nombreux sont les observateurs qui ne donnent pas cher de la peau des Italiens, naïfs novices à ce niveau.

Pourtant, depuis de l’eau a coulé sous les ponts transalpins. Galvanisés par le prépondérant partage acquis lors de la 4e journée contre City (1-1), l’Atalanta a enchaîné avec deux revanches en battant Zagreb (2-0) et le Shakhtar (0-3). Avec ce bilan de 7/18, les hommes de Gian Piero Gasperini arrachent la 2e place du groupe C derrière l’ogre City. Et ce pour leur première participation. Chose impensable quelques semaines plus tôt. Par la même occasion, Bergame devient la première équipe à se qualifier après avoir perdu ses trois premiers matches.

Un renversement de situation qui démultiplie les rêves de Transalpins soudainement plus ambitieux. Pourquoi ne pas viser encore plus haut ? Pourquoi ne pas déjouer les pronostics une nouvelle fois ? Surtout que l’adversaire, Valence, qui se dresse face à eux ce mercredi soir semble loin d’être imprenable. Seulement 7e de Liga, les Chés naviguent en eaux troubles avec une ribambelle de blessés et une infirmerie qui ne désemplit plus. Pour ce match aller, les Espagnols devront se passer de Garay, Piccini, Rodrigo, Coquelin et Paulista, rien que ça. Avec ces absences, c’est donc tout le secteur défensif qui semble dépeuplé.

Une disposition que les joueurs italiens voudront évidemment utiliser à bon escient, eux qui carburent à plein régime offensivement depuis le début de saison. C’est bien simple, la Dea (surnom de l’Atalanta) dispose de la meilleure attaque de Serie A, loin devant les autres. En 24 matches, les Bergamasques ont planté 63 buts, soit près de 3 roses par match. Fer de lance de cette attaque pétaradante, un Josip Ilicic en état de grâce avec 14 buts et 5 passes décisives en 20 matches. A ses côtés, le polyvalent Luis Muriel, le fantasque Papi Gomez et ce diable de Duvan Zapata, enfin de retour de blessure et toujours aussi salvateur devant les cages. Un quatuor qui a déjà inscrit 44 buts cette saison et qui propulse l’Atalanta à une belle 4e place de Serie A.

On devrait donc assister à du spectacle, chose à laquelle l’Atalanta nous a habitués cette saison. Rendez-vous compte, en une demi-saison à peine, les ouailles de Gasperini ont atomisé l’Udinese (7-1), l’AC Milan (5-0), Parme (5-0) et plus récemment le Torino, 0-7. Tout n’est évidemment pas parfait, les hommes de Gasperini pêchent parfois en défense ou ont tendance à inexplicablement s’écrouler contre des petits (défaite contre Bologne et la SPAL notamment) mais Timothy Castagne&Co ont une occasion en or de rallier un historique quarts de finale en Ligue des Champions. Un exploit colossal pour un club qui frôlait la relégation il y a à peine cinq ans.