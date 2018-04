L'AS Roma condamne "le comportement répugnant d'une petite minorité de supporters"

L'AS Roma a condamné "avec la plus grande fermeté" le comportement de certains de ses supporters après les bagarres qui ont eu lieu mardi à Liverpool en marge de la demi-finale aller de Champions League entre les Reds et les Giallorossi.

"L'AS Roma condamne avec la plus grande fermeté le comportement répugnant d'une petite minorité de supporters qui ont fait honte au club et à la grande majorité des supporters bien élevés de Rome à Anfield après avoir été impliqués dans des affrontements avec des supporters de Liverpool. Il n'y a pas de place pour ce type de comportement dans le football et le club coopère maintenant avec le FC Liverpool, l'UEFA et les autorités", indique le club romain sur son site internet.

Des bagarres ont éclaté mardi entre supporters de Liverpool et de l'AS Roma. Un fan de Liverpool, âgé de 53 ans, a été hospitalisé dans un état critique. Neuf personnes ont été arrêtées, dont deux Italiens soupçonnés de tentative de meurtre. "Les pensées et les prières du club sont avec le supporter de Liverpool âgé de 53 ans et sa famille en ce moment", indique la Roma.