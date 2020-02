L'armada offensive de Liverpool muette... seulement pour la 3e fois cette saison

C'est un exploit plutôt rare que les joueurs de l'Atletico sont parvenus à réaliser ce mardi soir lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Grâce à une hargne de tous les instants et un certain manque de réussite de la part de la formation anglaise, les Colchoneros sont parvenus à museler l'attaque de Liverpool qui n'a donc pas inscrit le moindre but. Rien de spécial jusque-là, sauf que ce n'est que la...troisième fois de la saison que cela arrive. Sachant que lors de l'un de ces deux matches, les onze joueurs alignés par Jürgen Klopp étaient les U21 en League Cup.

Quand on voit la saison de Liverpool, invaincu et déjà qualifié pour la Ligue des Champions (!), en route pour un titre mérité et auteur de...61 buts en 26 matches, on mesure l'ampleur du bel exploit réalisé par les Madrilènes ce mardi soir. Au passage, il ne s'agit que de la 3e défaite des Reds cette saison après Naples en début d'exercice et Aston Villa en League Cup donc.