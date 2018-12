L'arbitrage video en Ligue des champions à partir de février

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée dès les huitièmes de finale de Ligue des champions en février 2019, ainsi que pour la prochaine finale de l'Europa League, a confirmé l'UEFA lundi.

L'instance gouvernante du football européen avait déjà annoncé vouloir recourir à la VAR pour la prochaine édition de la Ligue des champions en 2019/2020.

"Si nous pouvons le faire avant, pourquoi pas?", a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin devant la presse, après la tenue d'un Conseil exécutif à Dublin.

"Nous sommes prêts à utiliser la VAR plus tôt que prévu et nous sommes convaincus que ce sera bénéfique pour nos compétitions, dans la mesure où cela apportera une aide à certains de nos arbitres et cela réduira le nombre de décisions erronées", a ajouté le patron du foot continental.

L'assistance vidéo est déjà utilisée dans la plupart des championnats européens majeurs, comme en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Belgique.

L'UEFA a également confirmé lundi son utilisation l'été prochain pour la finale de la Europa League, le "Final Four" de la Ligue des nations et l'Euro Espoirs.