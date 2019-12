L'Allemand Tobias Stieler arbitre de Club de Bruges - Real Madrid

L'Allemand Tobias Stieler sera l'arbitre du match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et le Real Madrid mercredi au stade Jan Breydel lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules (groupe A).

Tobias Stieler, 38 ans, a dirigé deux clubs belges dans le passé. La saison dernière, il était au sifflet pour le duel entre Genk et Besiktas (1-1) en Europa League et en 2018, il avait dirigé la rencontre Standard - Ajax Amsterdam (2-2) en tours préliminaires de la Ligue des Champions. Il avait aussi arbitré le match amical entre les Diables Rouges et la Norvège (3-2) juste avant l'Euro 2016.

Le PSG (13 pts) et le Real (8) sont déjà qualifiés. Bruges (3) mène un duel à distance avec Galatasaray (2) pour la 3e place, qui donne accès aux 16e de finale de l'Europa League.