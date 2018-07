L'Ajax veut rejoindre le Standard au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

Vainqueur 2-0 à domicile face au Sturm Graz, la semaine passée, l'Ajax Amsterdam espère arracher mercredi (20h30) sa qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football. "L'objectif est naturellement de participer aux poules de cette Ligue des Champions", a avoué mardi en conférence de presse Erik ten Hag, le coach néerlandais.

S'il écarte le Sturm Graz de sa route, Ajax rencontrera le Standard le 7 août à Sclessin et le 14 août à Amsterdam. Le vainqueur du duel se qualifiera pour les barrages (21-22 puis 28-29 août).

Juste avant la dernière séance d'entraînement à la Merkur Arena, Ten Hag n'a pas voulu dire s'il titulariserait Dusan Tadic et Daley Blind. Les deux joueurs ont commencé la préparation plus tard et sont montés au jeu en deuxième période lors du match aller. L'attaquant danois Kasper Dolberg, blessé, est toujours absent. Zakaria Labyad (ex-Utrecht), qui a purgé sa suspension, est par contre disponible, et devrait effectuer ses débuts officiels pour le compte d'Ajax.

Ten Hag ne se laissera en aucun cas influencer par le syndicat international des joueurs FIFPro, qui a de nouveau exprimé ses inquiétudes quant à la santé des joueurs ayant participé au Mondial en Russie. L'Ajax avait déjà fait appel à des mondialistes comme Tadic, Lasse Schöne, Hakim Ziyech et Nicolas Tagliafico à l'aller. Blind était entré au jeu contre Sturm Graz alors qu'il ne s'entraînait que depuis une semaine. "Je pense que la FIFPro devrait plutôt se manifester auprès de la fédération européenne (l'UEFA, ndlr), au lieu de s'en prendre aux clubs", a déclaré Ten Hag. "Ce n'est en effet pas nous qui fixons le calendrier. Maintenant c'est vrai que pendant la saison, nous vérifierons si certains joueurs ont besoin d'une semaine de repos supplémentaire."

A l'aller, l'Ajax était très supérieur à Sturm Graz. Mais il n'a pas pour autant réussi à s'assurer une avance décisive de trois buts ou même plus. "J'ai d'ailleurs vu beaucoup de choses qui auraient dû être meilleures, bien que ce soit logique si tôt dans la saison. On a vu que nous avons bien fermé la porte en première période. Maintenant, nous devons surmonter définitivement l'obstacle", a conclu l'entraîneur d'Ajax.