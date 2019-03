L'Ajax Amsterdam, victoire d'une philosophie

L'Ajax Amsterdam a crée la sensation, hier soir, en Ligue des Champions. Le club néerlandais a offert une véritable démonstration sur le terrain du Real de Madrid, éliminant au passage le triple tenant du titre. Mais au-delà de ce résultat retentissant, l'Ajax possède une véritable philosophie, qui lui permet de rivaliser avec les cadors européens malgré des moyens financiers limités.

Le club d'Amsterdam fait partie de la légende du football européen. Quadruple vainqueur de la coupe d'Europe (1971, 1972, 1973, 1995), il était encore sur le toit du continent jusqu'au changement de millénaire.

Mais aujourd'hui, à l'instar des clubs belges, l'Ajax a du mal à tenir son rang face aux puissances venues d'Allemagne, d'Espagne ou d'Angleterre. Alors, le club le plus titré des Pays-Bas (33 titres) compense avec des idées et surtout une philosophie sortie tout droit de la tête de Johan Cruyff.

Cette "révolution de velours" a lieu en 2012. Cette année-là, le "Hollandais volant" fait le ménage dans les bureaux de l'Ajax Arena, place d'anciennes gloires à des postes clés et trace les grandes lignes de l'Ajax 2.0, bâti sur la formation des jeunes et un football reconnaissable. Le même qui a vaincu le Real, hier soir.

Pour Erik Ten Hag, actuel entraîneur des ajacides, ce succès "certifie la philosophie néerlandaise et celle de l'Ajax". Pourtant, l'ancien coach d'Utrecht ou de Twente sait pertinemment que malgré son armoire à trophées bien remplie, l'Ajax d'aujourd'hui peine à rivaliser avec les cadors européens.

C'est pourquoi le club se base sur son centre de formation. En 2018, pas moins de 77 footballeurs professionnels du Vieux continent avaient reçu une formation à la très renommée De Toekomst, l'école des jeunes de l'AAFC. Un record. Cette philosophie permet au club de sortir des générations parfois exceptionnelles, dont les De Jong, de Ligt ou Neres sont les derniers exemples.

Mais une fois encore, la réalité devrait rattraper les amstellodamois. Les joyaux devraient être vendus à prix d'or dès le prochain mercato, à l'image de Frenkie De Jong, qui a signé à Barcelone contre un chèque de près de 80 millions d'euros. De quoi dépiter Ten Hag. "Ce serait magnifique de garder plus longtemps ce joueurs. Cela nous permettrait de grandir et de progresser mais dans le football moderne, c'est impossible et utopique."

Mais là où l'Ajax se démarque de ses concurrents néerlandais, c'est qu'il ose désormais investir. L'été dernier, le club a dépensé 45 millions pour se renforcer, faisant notamment revenir Blind ou Tadic. Ces chiffres, astronomiques à l'échelle des Pays-Bas, devraient largement être compensés par les recettes de la Ligue des Champions.

De plus, l'action du club, côté en bourse, a fait un bond de 10% suite à sa qualification pour les quarts de finale. Bref, pour le moment, tout va bien dans l'ancien jardin du Hollandais volant.