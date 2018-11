L'Ajax, 13 ans après, et le Bayern qualifiés pour les 8es de finale de la Champions League

Victorieux à l'AEK Athènes pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam est assuré de sa place en 8es de finale pour la première fois depuis 13 ans.

La formation d'Erik ten Hage. Dusan Tadic a inscrit les deux buts pour les Amstellodamois à la 68e, sur penalty, et à la 72e. La phase du penalty a coûté l'exclusion de Marko Livaja côté athénien pour un deuxième carton jaune. En quatre minutes, l'Ajax a assis sa victoire pour glaner 11 points et cadenasser sa place parmi les deux premiers du groupe qualifiés pour les 8es de finale. Les Néerlandais comptent un point de plus que le Bayern qui reçoit Benfica en soirée.

Dans le groupe E, Le Bayern Munich s'est aussi qualifié en étrillant Benfica 5-1 grâce à ses anciens. Robben (13' et 30') et Lewandowski (36' et 51') ont inscrit un doublé. Ribéry (76') a marqué le dernier but allemand. Robert Lewandowski en a profité pour se hisser en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Avec six réalisations en cinq journées de C1, le buteur du Bayern s'est installé seul au sommet du classement, devant Edin Dzeko (AS Rome) et Lionel Messi (FC Barcelone) qui émargent à 5 buts. L'attaquant polonais est devenu le septième joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des Champions.

Gedson Fernandes a marqué le but de Benfica. Mile Svilar est une nouvelle fois resté sur le banc des Portugais.