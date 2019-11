Kylian Mbappé Ballon d'Or 2019 ? "Trop tôt" pour la presse française

Qui succédera à Luka Modric au palmarès du Ballon d’Or ? Réponse le 2 décembre prochain. Si l’on devrait assister à un nouveau duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il pourrait aussi revenir à un joueur de Liverpool (Salah, Mané, Van Dijk ?) dernier vainqueur de la Ligue des Champions. A moins que les votes clôturés depuis le 8 novembre ne consacrent une surprise avec Kylian Mbappé ? L’attaquant français deviendrait alors le plus jeune lauréat du trophée. Mais s’il fait partie des favoris, est-ce pour autant la bonne année pour le joueur du PSG ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes tournés vers les journalistes français qui suivent le Paris Saint-Germain au quotidien et globalement la réponse est non. Sauf pour Dominique Sévérac du Parisien : "Pour moi, le joueur qui a le plus de classe, de charisme, qui est le plus prometteur et génial à voir c’est Kylian Mbappé."

Jano Rességuié est l’une des voix du football en France. Pour le journaliste de RMC, c’est trop tôt : "Surtout par rapport aux résultats qu’il a pu obtenir avec le Paris Saint-Germain. Cette année, il n’a remporté que le titre de champion de France. Il a aussi terminé meilleur buteur en franchissant la barre des 30 buts mais j’ai vraiment du mal à croire que cette année soit la bonne."

Aller plus loin que les huitièmes de finale

Et pourtant Kylian Mbappé enchaine les records. Il est champion du monde et a notamment atteint la barre des 100 buts marqués en tant que professionnel avant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ce n’est pas suffisant pour dire d’aller chercher le Ballon d’Or. Il doit encore performer avec le PSG au plus haut niveau : "Il faudrait qu’il aille plus loin en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Un huitième de finale ce n’est pas suffisant", explique Julien Froment d’Europe 1.

"Quand on voit un Van Dijk, un Mané, un Salah, même Ronaldo ou Messi, ce sont des joueurs qui parviennent à sublimer leur équipe en Coupe d’Europe." Cet avis est également partagé par Ambre Godillon, journaliste à PSG TV : "Il va devoir porter le Paris Saint-Germain un petit peu plus loin que les huitièmes de finale. C’est l’année ou jamais pour qu’il se nourrisse des ambitions du PSG mais aussi pour que le PSG se nourrisse des ambitions de Kylian Mbappé. Il va falloir aller loin en Europe."

Fin du suspense le 2 décembre prochain lors d’une grande soirée de gala au Théâtre du Châtelet à Paris.