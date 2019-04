Kompany perdu avec le règlement : "Qu'est-ce qui est une faute de main ou pas ?"

Manchester City et Vincent Kompany ont vécu une soirée folle avec une grosse déception. Malgré leur victoire spectaculaire (4-3), les Cityzens ont été éliminés par Tottenham, vainqueur du match aller.



Le VAR a joué un rôle central dans ce match. L'arbitre assistant vidéo a pris deux décisions qui font beaucoup parler et qui ont eu une influence sur le résultat final. Il a d'abord validé le but de Fernando Llorente malgré les réclamations des Mancuniens qui estimaient qu'il y avait une faute de main. En fin de rencontre, City a cru arracher sa qualification. Mais le goal de Raheem Sterling a été invalidé pour une position de hors-jeu préalable.



"Qu'est-ce qui est une faute de main et qu'est-ce qui n'en est pas une ? Le bras le long du corps, le bras qui n'est pas le long du corps. Je ne sais plus", a concédé Kompany, dont les propos sont relayés par Het Laatste Nieuws, à l'issue de la rencontre.



"Nous avons tout donné, jusqu'à la dernière minute. Nous avons créé tellement d'occasions. Nous avons tout fait. Seulement, les dieux en ont décidé autrement", a ajouté fataliste Vince The Prince.