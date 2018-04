Kompany : "Nous, principaux favoris de la Ligue des Champions ? Non"

Ce mercredi, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City se rendra à Liverpool. Un véritable match piège pour les Cityzens.

"Je pense que ce sera un match équilibré car c’est la seule équipe, avec Wigan, qui a réussi à nous vaincre cette année. Ce match à Anfield sera très difficile à gérer. Ce sera du 50-50. On aura juste un petit avantage de jouer le match retour à domicile", a expliqué Vincent Kompany au micro de la RTBF.

Le défenseur belge se montre prudent même si le City de Pep Guardiola domine la Premier League et a brillé depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Vincent Kompany sait que cela ne sert à rien de s’enflammer.

"Nous, principaux favoris à la victoire finale en Ligue des Champions ? Non, on ne peut pas dire cela. Manchester City a atteint une fois la demi-finale dans l’histoire du club. Il y a des formations qui ont déjà remporté la Ligue des Champions 11 ou 12 fois. On espère figurer dans les quatre derniers et à ce moment-là, si c’est 50-50 quand il y en a deux, ce sera 25 pour tout le monde. C’est tout. Mais on y croit !", a conclu Vince The Prince.