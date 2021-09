Koeman après la défaite de Barcelone : "Nous sommes dans une situation délicate"

Après une défaite inaugurale contre le Bayern (0-3), Barcelone a encore une fois perdu mercredi soir au Benfica Lisbonne (3-0). Les hommes de Ronald Koeman ont pris six buts en deux matches et pointent logiquement à la dernière place de leur groupe. Après la rencontre, le tacticien néerlandais a reconnu que le club était "dans une situation délicate".

"J’ai pensé à remplacer (Gerard) Piqué car il avait déjà un carton jaune, c’était risqué qu’il reste sur le terrain […] Entre la 30e et la 60e minute nous avons vu une équipe qui s’est créé des occasions mais les joueurs en attaque n’ont pas concrétisé […] En ce qui concerne mon futur, je ne peux rien dire car je n’en sais rien, c’est quelque chose qui n’est pas entre mes mains et je ne veux plus répondre aux questions là-dessus […] Nous avons été bons jusqu’au 2-0, nous avons eu les opportunités pour marquer des buts mais nous avons manqué d’efficacité. Nous sommes dans une situation délicate, nous n’avons pas gagné les deux matchs, il faut tenter de changer quelque chose […] Le résultat final ne reflète pas ce qui s’est passé sur la pelouse mais la différence ce soir vient de l’efficacité entre les deux équipes […] L’équipe est en mutation, je suis fatigué de le répéter, mais c’est la réalité et il faut l’accepter", a expliqué Ronald Koeman en conférence de presse.