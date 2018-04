Klopp: "Tout ça, c'est super, mais il y a quand même un sentiment de déception"

En menant 5 à 0 après 80 minutes de jeu, Liverpool avait dominé l'AS Rome mettant plus qu'un pied en finale de la Ligue des Champions à l'issue de la manche aller de la demi-finale disputée mardi à Anfield Road. Les deux buts encaissés en fin de rencontre relançait pourtant un peu le suspens en sachant que l'AS Rome avait battu Barcelone 3 à 0 en quarts de finale retour après avoir été battu 4 à 1 à l'aller.

"Nous avons fait le match parfait pendant 80 minutes", a analysé Jurgen Klopp, au micro de BT Sport. "Défensivement, nous avons fait une erreur. Il n'y a pas penalty pour la Roma, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais l'arbitre l'a accordé et il y a eu 5-2 au final. 5-0 ou 5-1, cela aurait été mieux mais 5-2, c'est un score fantastique. Nous avons eu tellement d'occasions dans le dos de leur défense qu'ils n'ont pas su quoi faire. Nous aurions pu marquer encore plus. Tout ça, c'est super, mais il y a quand même un sentiment de déception à cause des deux buts encaissés. Demain, cela ira mieux. J'aurais signé avant le match pour un succès 5-2. Mais quand je vois la physionomie du match, je trouve que c'est dommage finalement".