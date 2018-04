Klopp: "On mérite de passer"

Jürgen Klopp et Liverpool ont une nouvelle fois pris la mesure de Manchester City. Ils se sont imposés 1-2 à l'Etihad et ont validé leur place dans le dernier carré.



"Les gars ont trouvé la solution. On avait déjà eu deux ou trois moments en première période. Et après la pause, on savait que l'on était sortis un peu de la tornade", explique-t-il.



"Sur les deux matches, je crois que l'on mérite de passer car nous avons marqué cinq buts à City et nous n'en avons pris qu'un seul", souligne l'Allemand. "S'ils ne marquaient pas assez (vite), nous savions que nous aurions des occasions de marquer à notre tour. Notre deuxième période a été tellement meilleure. Je crois que City est la meilleure équipe du monde, mais j'ai toujours dit que nous pouvions les battre. Cela ne veut pas dire que nous sommes pour autant la meilleure équipe. Nous devons profiter de ce moment. Cela fait un moment que Liverpool n'avait pas atteint les demi-finales. Nous mûrissons de plus en plus et nous nous habituons petit à petit à ce genre de matches."