Klopp : "Je ne suis pas déçu par la manière"

Jurgen Klopp et ses hommes ont dû se réhabituer au goût amer de la défaite. Avant de s'incliner 1-0 face à l'Atletico en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions, les Reds n'avaient perdu que deux fois cette saison. Si on écarte l'élimination des "gamins" alignés en League Cup, il fallait remonter au 17 septembre pour trouver trace d'un revers (2-0 à Naples).



Le coach allemand des tenants du titre refuse de voir tout en noir ou par le seul prisme du résultat. "On a concédé un but, c'est comme ça, ça n'a pas été facile, nous avons eu 70% de possession, mais ils ont réussi à préserver leur résultat", analyse Klopp. "Ils sont impressionnants, ils ont mis une pression exceptionnelle. Le niveau de concentration de la défense de l'Atlético a été exceptionnelle, ils ont défendu avec du cœur, mais aussi avec une concentration incroyable. On a bien joué, comme on voulait, mais on n'a pas réussi à se créer autant de situations que l'on aurait souhaité. Dans ce type de matches, on cherche aussi à progresser, mais avec cette ambiance, on a sans doute perdu notre concentration par moments. Je ne suis pas déçu par la manière dont on a joué, on n'a pas été décisif dans le dernier tiers du terrain. Mais je ne pensais pas non plus avoir 70% de possession. On savait que ça n'allait pas être facile. Mais tant qu'on aura onze joueurs à aligner avec le maillot de Liverpool, on essaiera jusqu'au bout".