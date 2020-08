Kingsley Coman, le porte-bonheur devenu buteur décisif face à son ex

Kingsley Coman a offert la Ligue des Champions au Bayern Munich (0-1). Son coup de tête a fait basculer la finale de la C1 et a brisé les rêves de gloire du PSG, son club formateur. Nouveau tournant de la carrière d’un phénomène à la trajectoire contrariée par les blessures.



Affublé par ses parents d’un prénom aux accents royaux, le Parisien s’en montre digne. Le gamin collectionne les trophées depuis ses débuts professionnels. A 24 ans, l’ailier a … toujours été champion. De Paris à Munich en passant par Turin, il rafle 9 titres en 9 saisons. De quoi en faire un véritable talisman, une quasi-certitude de victoire. Et il ne se contente pas de lauriers nationaux. Au total, il facture 20 trophées.

Loin d’être un titulaire indiscutable, Coman a été préféré à Ivan Perisic au coup d’envoi. Il a remercié Hansi Flick et a endossé son costume de gala sur la plus belle scène de l’année. A côté d’un Manuel Neuer infranchissable, "King" a été l’un des hommes de la finale. Il n’a touché que 38 ballons mais a tourmenté Thilo Kehrer. Et son gabarit moyen (1m79) ne l’a pas empêché de marquer de la tête. Oublié au deuxième poteau, il a croisé sa reprise et a plié la rencontre.



En réussite face à ses ex



Un but pour la gloire, un but pour l’histoire. Celle du Bayern d’abord. La sienne ensuite. Parce que si le "titi" parisien a garni son palmarès, il a rarement été déterminant. Il avait déjà scoré en finale deux fois (Super Coupe d’Allemagne 2019 et Coupe d’Allemagne 2019). Des "simples" contributions à des larges victoires. Ce 23 août 2020, il a changé de statut. Le "match-winner", c’est lui.



Ce goal perpétue une de ses bonnes habitudes : celle de "faire mal" à ses anciennes équipes. Coman n’est pas le buteur le plus prolifique mais il choisit ses "victimes". En mars 2016, il contribue largement à l’élimination de la Juve, à qui il appartenait toujours, en 1/8e de finale avec un but et un assist (victoire 4-2 en prolongation). Il a remis ça face à Paris, où il a usé ses crampons pendant 9 ans.



Une réalisation crève-cœur qui entache un peu le bonheur du vainqueur. "Mon cœur était 100% Bayern car je suis 100% professionnel, mais je ne vais pas mentir, voir Presnel (Kimpembe) comme ça, voir notre équipe comme ça, ça fait un peu mal au cœur", glisse-t-il après la finale.



La portée symbolique de ce but est forte. Signe de ce PSG qui bâtit son effectif à grand coup de noms ronflants et des pétro-dollars mais qui peine à conserver ses plus belles pépites. Le roi de France a raté la dernière marche de sa quête européenne ... trahi par l'un des siens.



Itinéraire contrarié



Aussi déroutant quand il est en forme que fragile, Coman n’a disputé que 193 matches en neuf années pros. A peine 21 rencontres en moyenne par saison. Le gamin est talentueux mais souvent blessé. Dos, tendon, genou, mollet, cuisse, adducteurs, tout y passe ou presque. Une opération à la cheville, prive même le percutant dribbleur du mondial 2018 et du sacre planétaire avec les Bleus.



Pas rancunier, il accepte son destin. "Je n’ai pas eu la chance de gagner la Coupe du monde. Je l’ai vécue comme un supporter. Il n’y a pas de frustration, je suis quelqu’un qui relativise beaucoup, je suis très chanceux, encore jeune, et si Dieu le veut, j’aurais encore une compétition comme celle-ci (à jouer), en espérant être épargné par les blessures la prochaine fois".



En attendant un Euro où un Mondial, Kingsley a gravé son nom en lettre d’or dans l’histoire de la Ligue des Champions. Il est le neuvième français a marqué en finale de la C1.