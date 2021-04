Kimmich : "Convaincu que nous allons passer parce que nous sommes la meilleure équipe"

Les joueurs du Bayern ont l’assurance des "grands". De Joshua Kimmich à Thomas Müller, ils sont convaincus de pouvoir inverser la tendance du match aller. Après les déclarations, il faudra assumer sur le terrain.



"Je suis convaincu que nous allons passer, parce que nous sommes la meilleure équipe", entame Kimmich. "A l’aller nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas, malheureusement".

"Je suis absolument convaincu, mais pas de façon idiote ou arrogante, que ce sera très serré demain", embraie Thomas Müller.



Même les absences (Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Douglas Costa, Nicklas Süle, Corentin Tolisso et Marc Roca) n’effritent pas la confiance et les certitudes du géant bavarois. "Nous travaillons depuis septembre avec l’objectif de défendre notre titre. Nous nous sentons mentalement en mesure de retourner la situation. Ça ferait beaucoup de bien au club, avec toute l’agitation qu’il y a en ce moment (la brouille publique entre l’entraîneur et le directeur sportif, ndlr). Mais au FC Bayern, il y a eu de tout temps un peu de FC Hollywood, ce qu’il se passe au FC Bayern intéresse toujours."



Battu 2-3 à l’Allianz Arena, le Bayern devra se montrer plus efficace. "Nous voulons pousser très vite pour marquer le premier but, mais nous n’allons pas nous jeter aveuglément à l’assaut. Si on pouvait avoir le même match qu’à l’aller, avant autant de tirs sur le but adverse, mais avec plus d’efficacité, je suis preneur", souligne Thomas Müller.