La performance de Kevin de Bruyne face au Real Madrid (1-2 pour Manchester City), lui a valu les louanges de la planète foot. Déjà récompensé du titre d’homme du match, il vient également d’être élu joueur de la semaine en Champions League.

Auteur d’un but et d’un assist, le Diable a aussi et surtout été très impressionnant et précieux dans le milieu de terrain cityzen. La saison n’est pas encore terminée et il totalise déjà 9 buts et 20 passes décisives…