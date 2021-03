Sacré Kevin De Bruyne : sevré de Champions League pendant plus de quatre mois (sa dernière apparition sur la scène européenne remontait au 3 novembre dernier, lorsque City s'était imposé 3-0 face à l'Olympiacos), le capitaine des Cityzens n'a mis que douze minutes mardi soir pour se réconcilier avec la Coupe aux grandes oreilles et inscrire d'une frappe surpuissante du pied gauche son premier but de la saison sur la scène européenne.

Élu Homme du Match après la victoire de Manchester City face au Borussia Mönchengladbach (2-0) à Budapest et la qualification des Britanniques pour les quarts de finale de la Champions League, KDB n'en est qu'à trois rencontres de C1 cette saison. Et lors des deux précédentes, à Marseille (0-3) et contre l'Olympiacos (2-0), il avait à chaque fois délivré deux assists.

Toujours aussi modeste, le capitaine des Cityzens a préféré mettre en avant la performance de ses coéquipiers après cette rencontre.

"C'est plus facile pour nous, les joueurs offensifs, quand on n'encaisse pas de buts (City en est à... sept clean sheets consécutives en Champions League !), a souligné après le match Kevin De Bruyne, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel de Manchester City. C'est une très belle chose pour Ederson et les défenseurs, ils sont là pour empêcher nos adversaires de marquer, alors que nous, nous sommes là pour leur donner un coup de main dès qu'on le peut. Ilkay Gündogan ? Il a fait un boulot extraordinaire ces derniers temps. Cela fait cinq ans qu'on joue ensemble, je le connais donc très bien. C'est un joueur incroyable. Cette année, il fait quelque chose de spécial, il marque beaucoup, et j'espère qu'il continuera sur cette lancée dans les mois à venir."