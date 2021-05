Kevin De Bruyne 9e Belge à atteindre la finale de la Champions League

© AFP or licensors

Plus

La Ligue des Champions, dénomination estampillée '92, fait rêver tous les footballeurs de la planète. Plusieurs Diables ont décroché le Graal, d’autres l’ont seulement effleuré. Kevin De Bruyne, maestro de City, est le neuvième joueur belge à atteindre la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. De Van Buyten à Origi, en passant par Courtois ou Vertonghen, ils ont connu des fortunes diverses. On rembobine. ►►► À lire aussi : Manchester City ne laisse aucune chance au PSG et valide son ticket pour la finale

La troisième fois a été la bonne pour Big Dan

Une finale n’est belle que quand on la gagne. Daniel Van Buyten est bien placé pour en parler. Big Dan a participé à trois finales avec le Bayern Munich. Titulaire en 2010, il a gratté quelques minutes en 2012. Bilan deux défaites contre l’Inter de Mourinho et le Chelsea de Di Matteo. Son meilleur souvenir reste certainement la victoire contre le Borussia Dortmund… rencontre à laquelle il a assisté depuis le banc.

Carrasco et Origi, les buteurs noir-jaune-rouge

Dans la version "Champions" de la C1, deux Belges ont inscrit leur nom au marquoir. Yannick Carrasco a été le premier à réussir cet exploit. Son égalisation en 2016 a envoyé le Real et l’Atletico en prolongation. Elle n’a pas empêché les Merengue de s’imposer aux tirs au but (1-1, 5-3 tàb).



Divock Origi a, lui aussi, marqué en finale. Mais ce match, il l’a remporté avec les Reds de Liverpool. Déjà auteur d’un doublé lors de l’incroyable retournement de situation face au Barça en demie, l’ex-Lillois a joué la note finale de la partition de la formation de Jurgen Klopp en prenant le deuxième but à son compte (2-0).

Deux finales sur le banc, un trophée pour Mignolet

De ses six ans et 204 matches à Liverpool, Simon Mignolet garde certainement de nombreux souvenirs. Certains meilleurs que d’autres. Ses deux finales de C1 illustrent ce sentiment ambivalent.



Longtemps N.1, il a été relégué sur le banc par Loris Karius puis Alisson. C’est donc dans le rôle de doublure qu’il a vécu deux finales de C1 en deux ans. La défaite contre le Real avec des erreurs de son concurrent a certainement été douloureuse. La victoire dans la finale 100% british face à Tottenham, même avec un statut de remplaçant, a été plus facile à vivre.

Un souvenir amer pour Courtois, Alderweireld et Vertonghen

Thibaut Courtois, qui pourrait retrouver l’apothéose en C1 avec le Real, a vu ses rêves de gloire européenne s’envoler en 2014. Toby Alderweireld, monté à la 83e, aussi. L’Atletico menait encore à la fin du temps réglementaire mais Sergio Ramos a surgi dans les arrêts de jeu pour rétablir la parité. Les Colchoneros ne s’en sont pas remis et Courtois s’est retourné trois fois en prolongation.



Toby va même connaître une deuxième désillusion 5 ans plus tard avec Tottenham. Associé dans l’axe de la défense des Spurs à Jan Vertonghen, il va perdre sa deuxième finale de Ligue des Champions. Face à Liverpool cette fois.

Vermaelen vainqueur ou pas ?

On peut discuter sur le cas de Thomas Vermaelen. Absent de la feuille de match, mais bien présent sur la pelouse au moment de fêter la victoire du FC Barcelone contre la Juventus en 2015 (3-1). Il est allé chercher sa médaille avant de devoir la rendre quelques semaines plus tard parce qu’il ne figurait pas sur la liste européenne du club catalan. Mais il était bien membre du noyau blaugrana cette année-là.



On n’oubliera pas Raymond Goethals, qui a mené l’OM au sommet de l’Europe en 1993.