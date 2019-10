Kalidou Koulibaly de retour à Genk: "Je n'oublierai jamais l'amour reçu ici"

Kalidou Koulibaly s'est montré heureux mardi de revenir à Genk. Le défenseur sénégalais a défendu les couleurs des Limbourgeois entre 2012 et 2014 avant de rejoindre Naples. Mercredi soir, les deux équipes s'affrontent lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.

"Je suis très content de revenir ici", a lancé le robuste défenseur. "J'ai vécu deux belles saisons avec Genk. Nous avions une chouette équipe et de bons supporters. J'ai encore parlé avec des anciens joueurs et membres du staff ces derniers jours et j'étais content d'avoir pu leur parler. Demain, je serai un joueur de Naples et je veux absolument gagner. Cependant, je n'oublierai jamais l'amour que j'ai reçu ici."

Koulibaly a également insisté sur le fait que les Napolitains ne devait pas sous-estimer Genk. "Le match de demain est très important pour nous mais aussi difficile. Genk voudra se venger après sa défaite à Salzbourg mais ce n'est pas notre affaire. Nous devons gagner. Comme défenseur, je ne veux pas prendre de buts. Ces dernières semaines, nous avons pris trop de buts. Genk a plusieurs bons attaquants dont Samatta mais nous allons essayer de les neutraliser. Nous devrons essayer de marquer rapidement."