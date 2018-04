Juventus-Real Madrid : Le remake de la finale de l’an dernier (LIVE 20h45)

La Juventus reçoit le Real Madrid ce mardi soir pour le choc des quarts de finale aller de Champions League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté.

Juve-Real, c'est tout simplement la finale de l’an dernier. Ce sont les Madrilènes qui en étaient sortis vainqueurs (4-1). Les Turinois auront donc à cœur de prendre leur revanche. Surtout que l'équipe de Massimiliano Allegri est la dernière à avoir éliminé le double tenant du titre. C’était lors des demi-finales en 2015.

Cette rencontre de gala aura une saveur particulière pour l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane qui a porté les couleurs des Bianconeri pendant cinq saisons (1996-2001).

Le face-à-face entre Gianluigi Buffon, gardien et capitaine emblématique de la Vieille Dame, et Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, est très attendu. Le portier italien de 40 ans n’a encaissé que 5 buts lors de ses 15 derniers matches en club toutes compétitions confondues tandis que l’attaquant portugais arrive lancé avec ses 12 réalisations en 8 rencontres de C1 et ses 21 pions lors de ses 13 rencontres en 2018.