Juventus - Ajax : Qui de Ronaldo ou des "gamins" ira en demi-finale ? (LIVE commenté 21H)

La force de la Juventus et l'assurance de Cristiano Ronaldo contre l'insouciance et le talent pur des jeunes de l'Ajax Amsterdam : l'aller (1-1) a été superbe et le duel reste passionnant et incertain avant le quart de finale retour de Champions League entre les deux équipes ce mardi à Turin.

Moins d'une semaine après la première manche aux Pays-Bas, les souvenirs sont frais et ce sont avant tout ceux d'une formidable équipe de l'Ajax, d'une bande de gamins qui n'ont peur d'absolument rien, ni du statut de ceux d'en face, ni de l'altitude de ces matches à enjeu et surtout pas de jouer, sans cesse et toujours vers l'avant.

La Juventus, qui rêve d'un triomphe en Champions League qui lui échappe depuis 1996 et un succès en finale contre... l'Ajax, est donc prévenue de tout et n'a aucune garantie.

Oui, la Juve est favorite, parce qu'elle a Ronaldo, que son effectif est plus riche et plus expérimenté, ou parce que l'Ajax n'a plus figuré dans un dernier carré de C1 depuis 1997.

Mais la Vieille Dame n'a pas été la meilleure équipe aux Pays-Bas et elle n'a pas de marge. Simplement, elle cède moins facilement que le fragile Real de Santiago Solari, noyé dans le pressing et le jeu collectif des Néerlandais en huitièmes de finale, et elle n'a pas son pareil pour survivre en apnée.